Deliveroo dévoile le Top100 des plats les plus commandés en livraison en France.

Ce n'est ni le burger, ni le poke bowl. Le plat le plus populaire sur l'application Deliveroo en France en 2024 est un plat typique français : la saucisse au couteau et purée, du Bouillon Chartier, à Paris. C'est d'ailleurs le seul restaurant français à figurer dans le Top10 mondial de la plateforme.

Car ce classement publié par Deliveroo est devenu une habitude. En parallèle des préférences mondiales, il dévoile les 100 plats les plus tendances commandés en livraison par les Français. La Pita Chawarma poulet et le croissant sont aussi sur le podium, respectivement à la 2ème et 3ème place du classement. Le Top30 révèle cette année l'attrait pour les spécialités du terroir français, avec notamment le poulet effiloché et les lasagnes fondantes à l'emmental de Savoie.

Top20 des plats les plus commandés en France. (DELIVEROO)

"Cette année, nous constatons une augmentation des produits du quotidien parmi les favoris. Les Français intègrent de plus en plus leurs courses à leur commande Deliveroo", constate Jean-David Schapiro, directeur commercial France.

Le classement révèle également une évolution dans les habitudes de commandes sur l’application, marquée par un intérêt pour des produits de consommation du quotidien comme les bananes bio Cavendish ou la burrata.