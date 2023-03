La dette et le déficit publics ont reculé par rapport au PIB en 2022, annonce l'Insee

"La résilience de notre économie nous permet de réduire le niveau de dette publique à 111,6% du PIB et de respecter notre objectif de finances publiques", avec un déficit à 4,7%, a salué le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Des données en recul grâce à "la résilience de notre économie". Le déficit public français a reculé à 4,7% du PIB en 2022, après avoir atteint 6,5% en 2021 et 9% en 2020, rapporte l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), mardi 28 mars. La dette des administrations publiques est également en léger recul, atteignant 111,6% du PIB à la fin de l'année dernière contre 112,9% fin 2021 et 114,6% du PIB fin 2020, précise l'Insee.

"En 2022, grâce à une croissance solide et à de bonnes recettes fiscales notamment d’IS, le niveau de dette publique atteint 111,6% du PIB, ce qui nous permet de respecter notre objectif de finances publiques avec un déficit qui s’établit sous les 5%, à 4,7%", a salué mardi matin sur Twitter le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "Nous confirmons nos objectifs : 3% de déficit en 2027 et une diminution de la dette publique."

L'endettement public de la France a néanmoins augmenté en valeur absolue de 126,4 milliards d'euros par rapport à 2021, atteignant 2 950 milliards d'euros, détaille l'Insee, qui ajoute que "le PIB en valeur augmente ainsi plus que la dette en 2021 et en 2022".