Déficit public : "Le redressement des comptes publics est l'affaire de tous", explique Laurent Saint-Martin, ministre chargé du Budget et des Comptes publics

Afin de réduire le déficit public de la France, le nouveau gouvernement va augmenter les impôts, notamment celui sur les sociétés et les charges patronales.

Le gouvernement cherche à réaliser des économies pour réduire le déficit public et celui de la sécurité sociale. "Nous sommes à 6 % de déficit en 2024. C’est grave mais ce n’est pas non plus la morosité et l’anxiété. Il faut agir. Le redressement des comptes publics va être l'affaire de tous. C’est finalement la conséquence de ce qui s'est passé ces dernières années. Un État qui a protégé", assure Laurent Saint-Martin, ministre chargé du Budget et des Comptes publics

"L’État a protégé pendant les deux dernières crises"

"Tout le monde était tout à fait volontaire à vouloir l'État qui protège pendant la crise Covid mais aussi pendant la crise de l'inflation avec les boucliers qui ont été mis en place. Nos finances publiques sont dégradées parce qu’on a été au rendez-vous pour protéger collectivement", ajoute le ministre.

