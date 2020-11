Déconfinement : les commerces se préparent avant la réouverture

Dans le plus vaste centre commercial de Marseille, le parking est désert mais le personnel s'active avant la réouverture prévue samedi 28 novembre. L'an passé, le dernier week-end de novembre avait été un pic de fréquentation. Dès l'entrée, tous les clients seront comptabilisés en temps réel et guidés par un marquage au sol. Kamel Salahimi a déjà tout prévu. "On essaye de se préparer au mieux avec un petit balisage, une entrée, une sortie, du gel hydroalcoolique et des gants que j'ai mis à disposition des clients", explique ce gérant d'un magasin spécialisé dans la nutrition sportive.

Des clients sans doute nombreux

Après un mois perdu, il est impatient de rouvrir. "Cela va nous permettre de sortir la tête de l'eau parce qu'on est dans le rouge, nous les commerçants", confie-t-il. Les clients viendront certainement nombreux, mais chaque boutique a une jauge à respecter : au maximum un client pour huit mètres carrés de surface, deux fois moins qu'après le premier confinement. Les commerçants ont appliqué les règles et espèrent désormais que les clients les respecteront malgré la course traditionnelle avant Noël.

