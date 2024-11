Décathlon : un milliard d’euros versé à la famille propriétaire

Décathlon est l’une des entreprises qui peut s’octroyer une des médailles d’or des bénéfices tirés des Jeux olympiques de Paris avec à la clé un versement aux actionnaires d’un milliard d’euros de dividendes. Les syndicats expriment quant à eux leur colère.

À l’approche des fêtes, c'est un cadeau qui ne passe pas. 1 milliard d’euros de dividendes seront versés aux actionnaires de Décathlon. Les syndicats se disent sous le choc car les conditions de travail des salariés se dégradent : “Tous les salariés qui sont là depuis longtemps et qui ont de l’ancienneté, n’ont pas forcément d’augmentation. Et finalement on se dit qu’on déploie des efforts, pourquoi ? Pour les actionnaires et pas pour les salariés”, explique une déléguée CFDT Décathlon.

Une décision qui ne passe pas dans un contexte de crise

L’enseigne assure que ses salariés toucheront une partie de ses dividendes mais la polémique enfle. En effet, l’entreprise appartient à la famille Mulliez, propriétaire de dizaines de marques dans tous les secteurs : du bricolage à la restauration en passant par la grande distribution. Parmi les enseignes, Auchan qui vient d’annoncer un plan social d’ampleur.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.