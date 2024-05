De nombreux lots de saucisses rappelés en raison de la présence de verre, métal, plastique, papier et textile dans les produits

Avis aux personnes qui ont acheté des lots de saucisses et de produits de la même gamme fabriqués par Tradival et Carrefour. Ces charcuteries, vendues depuis le 14 mai dans toute la France, font l'objet d'un rappel par le site gouvernemental Rappel Conso depuis lundi 27 mai, en raison de la présence de verre, de métal, de plastique, de papier et de textile dans les aliments. "En raison du risque de blessures ou d'effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, il est recommandé aux personnes" qui détiennent ces produits "de ne pas les consommer". Plusieurs marques sont concernées par ces rappels.

#RappelProduit saucisse de toulouse - Hello fresh



Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…)



Motif : Présence de corps etrangershttps://t.co/VGWbLRhCds pic.twitter.com/XaOG84Cj4V — RappelConso (@RappelConso) May 28, 2024

Rappel Conso conseille de détruire ou de ramener les produits suivants : les chipolatas et chipolatas aux herbes sans marque vendues dans les "rayons traditionnels", les chipolatas, chipolatas aux herbes, saucisses fumées, assortiment chipolatas et merguez de la marque Tradival et les chipolatas, chipolatas aux herbes, saucisses fumées, assortiment chipolatas et merguez de la marque Belle France.

Sont également concernés : la gamme de "saucisserie" (chipolatas, merguez et farce) de la marque Carrefour, à savoir la chair à saucisse (1kg, 500g, 250g), la farce à légumes (1kg, 500g, 250g), les saucisses fumées, les saucisses de Toulouse (250g, 500g, 1kg), les chipolatas supérieures (lot de 12), les chipolatas aux herbes (lot de 12), les assortiments chipolatas/merguez. Il y a aussi un risque de trouver des os et du cartilage à l'intérieur.