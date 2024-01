Cryptomonnaies : le nouveau terrain de jeu des escrocs

Les arnaques en ligne se multiplient, mais l’une d’entre elles cible en particulier les jeunes. Le bitcoin et autres cryptomonnaies proposent des offres alléchantes, nourrissant l’espoir de se faire de l’argent facilement. Mais elles ouvrent la porte aux escroqueries.

Être riche à moindre effort, c’est la promesse tenue par certaines publicités de cryptomonnaies, de l’argent digital. Mais certains placements se révèlent être des arnaques. Un homme, tenant à rester anonyme, a investi plus de 10 000 euros dans une société, en espérant gagner le triple. Six mois plus tard le site, et son argent, ont disparu. Avec 150 victimes, il a décidé de porter plainte.

La méconnaissance autour des cryptomonnaies

En France et dans le monde entier, ce type d’escroqueries se multiplie, notamment grâce aux réseaux sociaux. Les arnaqueurs proposent des formations en ligne payantes pour maîtriser et s’appuient sur une pyramide de Ponzi, une fraude illégale. Selon l’avocat Alexandre Dakos, le danger réside dans la méconnaissance des cryptomonnaies. "Ces cryptomonnaies fictives sont des coquilles vides", assure l’expert.