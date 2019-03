Le nombre d'entreprises détenues entièrement ou partiellement par l'Etat a augmenté en 2017 en France

Pour autant, les effectifs de ces entreprises, qui s'élèvent à 767 365 salariés, sont eux en diminution, selon l'Insee.

L'Etat contrôlait 1 751 entreprises fin 2017. Ce chiffre, en augmentation, a été rendu public par l'Insee, vendredi 29 mars. Pour autant, les effectifs de ces entreprises, qui s'élèvent à 767 365 salariés, sont eux en diminution. Fin 2017, dernière année pour laquelle ces données sont disponibles, l'Etat contrôlait ainsi 43 sociétés de plus qu'en 2016, principalement en raison de la multiplication du nombre de filiales chez EDF et La Poste.

En 2017, marquée notamment "par la restructuration de la filière nucléaire française" note l'institut, deux tiers des sociétés détenues par l'Etat étaient issues du secteur tertiaire et pesaient pour trois quarts des effectifs salariés. "Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ne comprend plus que trois sociétés et 16 000 salariés en 2017, contre 60 sociétés et 43 000 salariés en 2016", précise l'Insee.

3,1% de l'emploi salarié en France

Entre 2016 et 2017, les effectifs ont diminué, eux, de 1,3%, soit un peu plus de 10 000 salariés en moins. Le total des effectifs (767 365) représente, lui, 3,1% de l'emploi salarié en France. Majoritairement, la France a continué d'investir en 2017 dans les secteurs de la santé et du numérique.

Dans ce panorama, l'Etat essaye actuellement de céder ses participations dans le Groupe ADP, gestionnaire des Aéroports de Paris, ou la Française des Jeux (FDJ). Deux fleurons dont la vente doit servir à financer le désendettement de la France ainsi qu'un fonds pour l'innovation.