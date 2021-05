Croissance économique : la reprise s’accélère en Europe

Dans ce contexte de crise sanitaire, la Commission européenne a refait ses comptes et le rebond est plus important que prévu. “Après une récession historique de - 6 % l’an dernier, la croissance devrait atteindre + 4,2 % dans l’Union européenne dès cette année et se poursuivre sur le même rythme en 2022”, explique le journaliste David Boéri en direct du plateau du 19/20.



+ 5,9 % pour l’Espagne et + 5,7 % pour la France

Ce sont les pays les plus touchés qui accélèrent le plus : + 5,9 % pour l’Espagne et + 5,7 % pour la France. “C’est largement au-dessus des précédentes révisions. Jusque-là, le gouvernement tablait sur une croissance en France de 5 % cette année”, poursuit le journaliste. Cette étonnante surprise s’explique d’abord “par l’accélération de la campagne de vaccination partout en Europe”. De plus, l’activité est soutenue par une reprise de la consommation par des investissements très élevés. Et les exportations redémarrent fortement.