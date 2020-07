Sommet européen : le plan de relance est-il sur le point d'être acté ?

Au quatrième jour d'un sommet européen consacré au plan de relance, une nouvelle réunion est prévue. On se demande si le plan de relance européen d'un montant fixé à 750 milliards d'euros peut être acté lundi 20 juillet. "Il peut l'être car il y a une dynamique de compromis. C'est ce que vient de déclarer le chef de l'État français juste à son arrivée, mais rien n'est jamais acquis. D'autant que la nuit a été très longue et tendue", explique Valéry Lerouge en direct de Bruxelles, en Belgique.

Les États frugaux ont accepté le principe d'un endettement commun

Dimanche 19 juillet au soir, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont tapé du poing sur la table face à l'intransigeance des Pays-Bas et de l'Autriche. "Des pays nordiques qui continuent de vouloir raboter le montant des subventions et ils y parviennent au fil des heures. De 500 milliards d'euros prévus initialement, on est passé à 450, puis 390 milliards d'euros ce midi. Malgré tout, les États 'frugaux', comme ils se surnomment eux-mêmes, ont accepté le principe d'un endettement commun. C'est une avancée considérable aux yeux du couple franco-allemand qui entend bien parvenir à un accord", conclut le journaliste.

