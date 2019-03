Brexit : les Anglais dos au mur

"Les Britanniques ont en tout simplement assez, indique notre journaliste Laura Kalmus, en direct de Londres. Ils en ont assez de ces votes qui ne passent pas et de ces députés qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Certains veulent seulement une sortie sèche de l'Europe : sans aucun accord, sans aucun report. Ils veulent juste que le vote de juin 2016 soit tout simplement respecté. Certains appellent à un second référendum." Une marche est d'ailleurs prévue demain à Londres.

700 000 manifestants attendus

Les organisateurs s'attendent à voir 700 000 personnes défiler pour demander ce second référendum. "Et enfin, certains aimeraient que le Brexit n'ait tout simplement pas lieu, qu'il soit annulé. Une pétition lancée sur le site du gouvernement a d'ailleurs été signée par déjà 3 millions de Britanniques en deux jours seulement. Ils demandent une annulation de l'article 50, c'est-à-dire une annulation pure et simple du Brexit", conclut Laura Kalmus.