Relance économique : le point sur la situation à l’international

Si la relance économique semble finalement plus rapide que prévu en France, est-ce le cas partout ? Le journaliste Laurent Desbonnets était en direct de Berlin (Allemagne) pour évoquer la situation du pays : "On parle ici d’un impact dévastateur pour l’économie, une récession inédite, -6,3% attendus cette année. Et pourtant, l’Allemagne fait partie des pays en Europe qui s’en sortent le mieux."

La France en bonne position

"Mieux que la France, avec -10,6% attendus selon les prévisions de la Commission européenne, et le choc sera plus dur encore pour l’Espagne ou l’Italie, avec jusqu’à -11,2% attendus. Ce sont les pays qui ont le plus été touchés par l’épidémie", rajoute le journaliste. Néanmoins, l’année 2021 sera positive, puisqu’un "rebond très net est attendu". L’Allemagne devrait par exemple connaître +5,3%. La France pourrait être le pays avec le plus grand rebond.

Le JT

Les autres sujets du JT