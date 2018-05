L'Italie suscite l'inquiétude de l’Union européenne

Pour se rassurer, les diplomates européens affirment que les marchés financiers ont anticipé l'événement. Peu de tensions sur les taux italiens pour le moment, note en direct de Bruxelles, Pascal Verdeau, le journaliste de France 3. Mais en coulisses, c'est l'inquiétude. Les deux grands vainqueurs des élections, le Mouvement 5 étoiles et la Ligue, sont imprévisibles. Certes, ils n'évoquent plus une sortie de la zone euro. Mais ils veulent s'affranchir des règles de la monnaie unique.

Une dette à réduire

Bruxelles a encore mis en garde mercredi 23 mai l'Italie. Rome doit continuer à réduire sa dette, qui est de 130% du PIB, de manière crédible. La Commission européenne se demande si le programme économique du nouveau gouvernement, entre 100 et 120 milliards d'euros de dépenses, sera réalisé. Elle a l'espoir que non, puisqu'avec une croissance ténue et fragile, le gouvernement italien n'a pas les moyens de sa politique.

Le JT

Les autres sujets du JT