Espagne : des villages abandonnés à vendre

Ils se sont vidés de leurs habitants, avant de tomber dans l'oubli. L'Espagne compte plus de 3 000 villages fantômes. Des centaines d'entre eux sont aujourd'hui à vendre, convoités par des clients parfois venus de loin. Pepe Rodil s'est spécialisé dans des hameaux abandonnés en Galice. "Vous avez un village avec 2, 3, 4, 5 maisons et une sixième où on peut imaginer faire un petit appartement par exemple", explique l'agent immobilier en montrant les habitations laissées à l'abandon.

Les habitants ont quitté la campagne pour la ville et l'étranger

Des propriétés en ruines, Pepe Rodil en a repéré beaucoup, à force de sillonner la région. "L'Espagne s'est développée dans les années 1950 et 1960. Alors, les habitants pauvres ont quitté la campagne, pour aller en ville", précise l'agent immobilier. "Ils immigraient aussi en France, en Allemagne ou bien en Amérique", ajoute-t-il.

