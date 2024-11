Emmanuel Macron avait promis lors du Salon de l'agriculture en février d'instaurer cette mesure pour garantir les revenus des exploitants.

Dans la Marne, Christophe Van Hoorne élève 130 agneaux et quelques bovins. Il se verse 600 euros de salaire par mois alors à l’époque la promesse présidentielle le satisfait. C’est même une revendication qu’il porte avec son syndicat : la confédération paysanne. "Si on avait un prix minimum, sur le boeuf, le porc, l’agneau, ça permettrait d’être beaucoup plus sûrs de notre revenu, et beaucoup moins inquiets", nous explique-t-il.

Au printemps dernier, les Ecologistes saisissent l’occasion et transforment la promesse d’Emmanuel Macron en proposition de loi. Malgré l’opposition de la majorité présidentielle, le texte est adopté… avant d’être enterré avec la dissolution de l’assemblée nationale. La rapporteure de la loi dénonce aujourd’hui le double discours du gouvernement: "Ca mettait pas mal de monde très mal à l'aise. Tout le monde se gargarise et tout le monde le refait aujourd’hui, d'aller sur les fermes, d’enfiler les bottes pour aller dans les fermes... Par contre, dès qu’on leur demande de prendre des mesures qui pourraient changer la vie de milliers d’agriculteurs, on recule devant l'agro-industrie", s'agace Marie Pochon, députée écologiste de la Drôme.

La FNSEA opposée à la mesure

Qui a eu la peau de la promesse présidentielle ? La FNSEA n’a jamais soutenu la mesure.

Dans la foule au salon de l’agriculture ce jour-là, aux côtés des ministres: un cadre du syndicat majoritaire tombe des nues. Il nous raconte aujourd'hui: "Cette proposition, elle est sortie du chapeau, pendant le salon de l'agriculture, affirme Yannick Fialip, président de la commission économique de la FNSEA. C’était plus un élément de communication du président de la République dans un temps où c’était compliqué pour lui. Ce n’était pas du tout dans le tempo de ce qu’on avait travaillé avec son gouvernement à l’époque. Le risque, c’est d’être trop déconnecté du prix mondial ou du prix européen, vos produits peuvent arriver beaucoup plus cher en supermarché et être moins achetés".

Les prix planchers: la FNSEA n’en veut pas. Dont acte. Le lendemain, le patron du syndicat recadre presque le président de la République: "Je ne crois pas que sa politique économique, telle qu’il la porte depuis le début, soit de soviétiser l'économie donc on a demandé quelques éclairages et explications", tance Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.

Les opposants à la mesure semblent avoir été entendus. Cet après-midi, la ministre de l’agriculture a définitivement enterré la promesse des prix planchers.