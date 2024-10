Mobilisations des agriculteurs : le coup de pression de la FNSEA

Dans un contexte de pression sur les finances publiques, les agriculteurs ont décidé de se rappeler au bon souvenir du gouvernement. En effet, plusieurs syndicats appellent à une mobilisation nationale à partir de la mi-novembre.

Thierry Bernier est céréalier et éleveur de vaches blondes d’Aquitaine depuis 20 ans. Un métier passion hérité de ses parents. Mais l’activité est de plus en plus difficile à exercer. Le traité de libre-échange du MERCOSUR est sur la table des négociations entre l’Europe des 27 et des pays d’Amérique du Sud. L’éleveur est aujourd’hui en colère : "On n'a pas manifesté depuis presque un an par rapport à cela. (...) Voilà un an que nous, les agriculteurs, disons que nous ne le voulons pas", explique-t-il.

Des mobilisations prévues prochainement

Thierry Bernier craint l’importation massive de produits agricoles étrangers et une concurrence déloyale. Il se joindra aux manifestations à partir du 15 novembre. Pour le moment, la France s’est clairement positionnée contre le traité MERCOSUR tant qu’il n’exige pas notamment le respect de normes environnementales. Toutefois, beaucoup d’autres pays européens sont pour. Le texte pourrait mettre le feu aux poudres alors que les agriculteurs français sont déjà très tendus.



