Mobilisation des agriculteurs : "Le mal-être est profond", réagit la présidente de la Coordination rurale qui promet des actions "d'ampleur"

"Le mal-être est profond, nous sommes abandonnés, dans l'angoisse totale, sans connaître l'avenir", déplore Véronique Le Floc’h, présidente de la Coordination rurale, mercredi 13 novembre sur franceinfo. Son syndicat appelle, aux côtés notamment de la FNSEA, à une mobilisation nationale la semaine prochaine. Des actions "d'ampleur" sont à prévoir, "dans les Bouches-du-Rhône, en Dordogne, dans le département des Hautes-Alpes" et "partout ailleurs", prévient-elle.

"Le 19 [novembre], nous serons dans beaucoup de départements et surtout dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine devant les préfectures pour obtenir des réponses et [la] venue" de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, poursuit Véronique Le Floc’h. "Le 20, nous irons vers nos points stratégiques", ajoute la présidente de la Coordination rurale, qui prévient que "le fret risque d'être bloqué".

"Nos agriculteurs sont à bout" Véronique Le Floc'h, présidente de la Coordination rurale à franceinfo

"Annie Genevard est arrivée, nous lui avons mis sur la table toutes les promesses de l'ancien gouvernement, nous avons eu un retour - a minima - avec 30 000 exploitations aidées sur les 150 000, voire peut-être les 200 000 exploitations en détresse financière aujourd'hui", dénonce Véronique Le Floc’h.

"On est en train d'ouvrir nos fenêtres, nos portes, tout rentre chez nous sans respecter nos normes, et nous, on nous fait disparaitre, et tout le para-agricole va disparaitre avec nous", conclut-elle alors que le traité du Mercosur, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, pourrait être signé lors la réunion du G20 la semaine prochaine.