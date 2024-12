"Mépris”, “trahison” : la Coopération agricole fait part de son “inquiétude” face à l’absence de gouvernement et à l’accord avec le Mercosur

“On est à un moment particulier de l'histoire agricole”, affirme ce lundi 9 décembre sur franceinfo Dominique Chargé, président de la Coopération agricole qui représente les intérêts des coopératives françaises. Les syndicats agricoles appellent à une nouvelle semaine de mobilisation après l’accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et les pays du Mercosur et l’absence de gouvernement pour faire avancer leurs revendications nationales.

L’éleveur de Loire-Atlantique fait part de “l’inquiétude” des agriculteurs face à un “nouveau coup d’arrêt pour cause de censure” qui plonge toute la profession dans "une nouvelle période d’attente”. "Les agriculteurs le vivent vraiment comme une trahison, comme un coup de force de la part des élus, une marque de mépris et de non-responsabilité vis-à-vis des problématiques pour lesquelles on attend une réponse à très court terme”, explique-t-il sur le plan national.

Un "sentiment de mépris" après l'annonce de l'accord avec le Mercosur

Au niveau européen, après l’accord conclu vendredi avec les pays du Mercosur, qui doit encore être ratifié par les Etats membres, Dominique Chargé évoque “là aussi” un “sentiment de mépris” à l’égard des agriculteurs et une “très forte incompréhension de la part de la Commission européenne et de sa présidente” Ursula von der Leyen. Il rappelle que s’il n'y a certes pas d'unanimité en Europe sur le dossier, “il y a en revanche unanimité au niveau des organisations professionnelles agricoles européennes de l'ensemble des pays pour dénoncer cet accord et dire à quel point il est un problème pour un certain nombre de filières”, notamment les filières bovines, volailles et sucrières.

“En l'absence d'un budget pour la nation et avec un accord européen pour lequel nous serions mis en concurrence déloyale, nous ne pouvons pas envisager notre avenir, développer nos investissements et nos activités”, résume Dominique Chargé. Alors qu’une nouvelle semaine de mobilisation des agriculteurs débute, le président de la Coopération agricole énumère ses priorités : “Retrouver un gouvernement” et “remettre l'ensemble des dispositifs réglementaires” promis aux agriculteurs par les précédents gouvernements, Barnier et Attal. “Nous attendons depuis un an, il y a urgence à ce que ces sujets soient traités”, conclut-il, alors qu’Emmanuel Macron poursuit ses discussions pour trouver un nouveau Premier ministre.