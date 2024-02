Direct Colère des agriculteurs : Arnaud Rousseau menace de "remettre le couvert" si le gouvernement ne tient pas ses promesses

#AGRICULTURE Une dizaine de tracteurs et une quarantaine de manifestants "en colère" bloquent toujours le péage de Saint-Quentin Fallavier (Isère) sur l'A43, à l'appel de la Confédération paysanne. "On n'a pas obtenu ce pourquoi on est en lutte : un revenu digne de ce nom", justifie Isabelle Douillon, une agricultrice du Rhône. Sur X, la Confédération paysanne annonce que d'autres blocages "à venir la semaine prochaine".