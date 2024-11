Direct Colère des agriculteurs : la ministre de l'Agriculture attendue dans une exploitation du Pas-de-Calais

#AGRICULTURE Sur les tracteurs, tous les syndicats agricoles affichent le même slogan : "Non au Mercosur". Pourtant, les agriculteurs défilent en ordre dispersé. Et pour cause : derrière cette unanimité de façade se cachent des visions très différentes de l'agriculture. Quatre exploitants, des quatre principaux syndicats (FNSEA, JA, Conf' et CR), témoignent dans cet article afin d'expliquer leur opposition commune au traité de libre-échange, mais aussi leurs divergences politiques.