Congrès des jeunes agriculteurs : le président national des JA appelle le ministre à davantage de "courage politique" pour assumer "la diversité de nos modèles agricoles"

"On va dire" à Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, "qu'on assume la diversité de nos modèles agricoles", affirme, mercredi 5 juin sur France Bleu Poitou, Arnaud Gaillot, président national des Jeunes agriculteurs (JA), alors que le congrès des JA se tient jusqu'à jeudi au Palais des congrès du Futuroscope, à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne).

Le ministre de l'Agriculture sera présent jeudi au congrès et les Jeunes agriculteurs comptent l'interpeller : "Il faut continuer, il faut qu'ils aient le courage politique, comme ils ont commencé à le faire, mais plus fortement encore, qu'on assume la diversité de nos modèles agricoles, qu'on sorte de ces débats stériles de dire 'il y a des agricultures industrielles dans ce pays', c'est totalement faux", explique Arnaud Gaillot. "Comparons à d'autres pays, on est des rigolos. Il faut qu'on continue à pousser fort, poursuit le président des JA.



"Tout le monde nous explique qu'on veut des poules en plein air et dès que vous voulez faire un poulailler dans ce pays, vous avez 50 associations qui sont contre." Arnaud Gaillot, président national des Jeunes agriculteurs sur France Bleu Poitou

Les JA vont travailler pendant ce congrès sur les grandes orientations agricoles et réfléchir à une stratégie pour l'agriculture française jusqu'en 2050. "Les grandes orientations de ces JA ont toujours été l'installation et le renouvellement des générations, détaille Arnaud Gaillot. On a fait le choix cette année de faire un rapport d'orientation pour poser les prémices pour pouvoir définir demain notre futur modèle agricole, mais au-delà de ça, c'est comment on va garantir une souveraineté alimentaire et une souveraineté énergétique".

Pour les JA, "la question est vraiment là : est-ce que les Français, demain, veulent une agriculture et des produits qui sont produits sur leur sol ou est-ce qu'ils achèteront une agriculture que finalement, ils ne veulent pas ?", questionne Arnaud Gaillot.

Quatre mois après le mouvement social des agriculteurs, il assure que la situation reste toujours "inflammable, parce que ça fait des années que ce sont les mêmes sujets, qu'on les répète sans cesse, chaque jour qui passe est un jour de trop", conclut le président des JA.