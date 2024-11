Direct Colère des agriculteurs : une quinzaine de tracteurs bloquent la N118 en Ile-de-France

Les policiers de l'environnement racontent être sans cesse être appelés à la prudence quand ils se retrouvent face aux agriculteurs. "On sent maintenant une forme de mépris de notre activité et de notre professionnalisme", regrette Adèle. La procédure administrative, plus souple que la judiciaire, est aussi de mise quand il s'agit des agriculteurs, racontent-ils. Retrouvez l'enquête complète ici