Colère des agriculteurs : un retour à la maison bienvenu

Les barrages des agriculteurs ont été levés, samedi 3 février. Nombre d’entre eux ont retrouvé leurs maisons et leurs fermes mais en prévoyant de poursuivre leur lutte lors du Salon de l’agriculture.

Les agriculteurs ont défilé sur les routes, samedi 3 février, après la levée des barrages. Après deux semaines d’actions et de blocages, ils rentrent désormais à la maison ou à la ferme. Dans un état de fatigue et de grande émotion, Patrick Gasson et son fils Thomas retrouvent leur ferme. "On a beau être éleveur, céréalier, arboriculteur… tout le monde nous a soutenu, même des personnes qui n’étaient pas du tout dans le milieu agricole", s’émeut Thomas Gasson.

"Ça a été du sport"

Les deux hommes étaient sur les routes depuis huit jours : "Ça a été du sport mais on est arrivés aux objectifs." Leurs proches sont soulagés de les voir rentrer de ce périple. "On a vu des années où il y a eu de la casse, où il y avait du brassage policier et moi je ne voulais pas que ça arrive sur eux", confie Yves Gasson, père de Patrick.