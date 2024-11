Colère des agriculteurs : un cortège à destination du Parlement européen bloqué par des CRS

La Coordination rurale a appelé, mardi 26 novembre, à manifester devant le Parlement européen. Mais les agriculteurs ont eu la mauvaise surprise de se voir bloquer la route par des centaines de CRS.

Il veulent se faire entendre par le Parlement européen. Les agriculteurs sont venus de plusieurs départements français et ont pris la direction de Strasbourg depuis lundi 25 novembre. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres, mais ils se retrouvent bloqués avant leur destination par des policiers. Un escadron de gendarmerie a stoppé le cortège. "On fait plus de huit heures de route, on n’a pas beaucoup dormi. On voit ça et c’est dégueulasse", explique un agriculteur.

Des eurodéputés sont venus rencontrer les agriculteurs

Au cœur de cette mobilisation, la signature prochaine de l'accord de libre-échange avec le Mercosur et l'autorisation d'importation de maïs transgénique validée par la Commission européenne. Certains eurodéputés ont finalement quitté le Parlement pour venir à la rencontre des exploitants agricoles.

