Colère des agriculteurs : "Si on fait des blocages, c’est pour défendre les assiettes des Français", affirme le président de la Coordination rurale du Loir-et-Cher

Édouard Legras, président Coordination rurale Loir-et-Cher, est mobilisé contre l’accord UE-Mercosur. Il est l’invité du 13 Heures, vendredi 15 novembre, pour défendre ses revendications.

Le 13 Heures de France 2 est délocalisé à Vendôme (Loir-et-Cher), vendredi 15 novembre, pour prendre le pouls de la colère paysanne. Édouard Legras, président de la Coordination rurale du Loir-et-Cher, est invité pour expliquer les raisons de la mobilisation. Interrogé sur sa méfiance des grandes surfaces, il répond : "Aujourd’hui, on voit des drapeaux bleu, blanc, rouge sur les packagings, et quand on regarde bien la matière première ne vient pas de France."

"La colère va monter"

Sans prendre de pincettes, le représentant local affirme : "On est vraiment très en colère." Il estime que "début décembre, la colère va vraiment monter", après la fin de certaines récoltes encore en cours. Le président de la Coordination rurale du Loir-et-Cher indique que "si on fait des blocages, c’est pour défendre les assiettes des Français". Il précise : "Si demain l’agriculture disparaît en France, on ne va vivre que d’importations."

Retrouvez l’intégralité de l’interview dans la vidéo ci-dessus.