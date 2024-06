Colère des agriculteurs : "S'il le faut, on passera à l'étape suivante", prévient un éleveur qui participe au blocage de l'A63 au Pays Basque

"On n'est pas dans le dur du sujet, on montre qu'on est déterminé, mais s'il le faut, on passera à l'étape suivante", menace, lundi 3 juin, sur franceinfo Xabi Dallemane, éleveur de volailles à Bidache, dans le Pays basque. Les agriculteurs français et espagnols vont bloquer ce lundi la frontière à Biriatou au niveau de la gare de péage de l'A63 à quelques jours des élections européennes.

Les éleveurs et agriculteurs veulent lancer un message fort aux futurs eurodéputés : "On va leur laisser le temps bien évidemment de se mettre en place. On a des propositions à leur faire. On est dans la communication, dans l'écoute et dans l'échange en ce moment", a-t-il expliqué.

Faire respecter les clauses miroirs et détaxer l'énergie

Xabi Dallemane demande à l'Europe le "triste respect des clauses miroirs", c'est-à-dire d'imposer aux pays tiers les mêmes normes environnementales que celles exigées en France et en Europe aux agriculteurs. Il ne comprend pas "qu'on importe de la nourriture qui ne répond pas à nos normes à nous". Puis, il souhaite "une détaxation complète de l'énergie. Si on détaxe l'énergie, on arrivera à se tirer plus de revenus".

"On va créer de la nuisance. On en est conscient. Mais le but, ce n'est pas encore de créer une nuisance sur du long terme ou de créer de la panique. On est des citoyens et des professionnels responsables", a-t-il assuré.