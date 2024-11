Colère des agriculteurs : plusieurs rassemblements, la FNSEA appelle à une mobilisation nationale dès lundi

Alors que la FNSEA appelle à une mobilisation des agriculteurs dans tout le pays à partir du lundi 18 novembre, des rassemblements ont déjà eu lieu dans plusieurs départements. Les agriculteurs protestent notamment contre le Mercosur et ont l'impression qu'on ne les écoute pas.

Dans la matinée du vendredi 15 novembre à Tours (Indre-et-Loire), lors d'un salon agricole, les agriculteurs sont venus exprimer leur colère et leur inquiétude face aux difficultés financières et aux dettes de certaines exploitations. Ils ont ramené les panneaux des villes qu'ils ont décrochés et les ont retournés, symbole d'une agriculture qui, selon eux, marche sur la tête.

Une opération de bâchage de radars dans l'Oise

Les agriculteurs sont également mobilisés sur un rond-point à Castres (Tarn). Ils protestent aussi contre le Mercosur, un accord de libre-échange en négociation avec l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, qui provoquerait, selon eux, une concurrence déloyale, notamment pour la viande et le miel. Des rassemblements ont également eu lieu jeudi soir, par exemple dans l'Oise. Les agriculteurs ont mené une opération de bâchage de radars, afin d'envoyer un signal aux autorités. Moins d'un an après leur dernière mobilisation nationale, les agriculteurs ont l'impression qu'on ne les écoute pas. La FNSEA appelle à une mobilisation dans tout le pays à partir de lundi et jusqu'à mi-décembre.

