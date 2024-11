Colère des agriculteurs : où sont passées les promesses de janvier dernier ? Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Colère des agriculteurs : où sont passées les promesses de janvier dernier ? Un acte II pour les agriculteurs un an après la crise et les tensions qui s’étaient arrêtées après un certain nombre d’engagements de la part du gouvernement. Des engagements tenus ou pas ? Avec l’accord avec le Mercosur, les inquiétudes sont toujours d’actualité pour les agriculteurs. (France 2) Article rédigé par France 2 - J. Van Hove, M. Gensse, O. Palomino, G. Gheoghita, J. Blondel, A. Brodin, France 3 Régions France Télévisions JT de 20h France 2

Un acte II pour les agriculteurs un an après la crise et les tensions qui s’étaient arrêtées après un certain nombre d’engagements de la part du gouvernement. Des engagements tenus ou pas ? Avec l’accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, les inquiétudes sont toujours d’actualité pour les agriculteurs.

Du lisier déversé sur plusieurs préfectures, des déchets incendiés, des actions de blocage partout en France… Durant plusieurs semaines, les agriculteurs avaient tenu les barrages jour et nuit. Le Premier ministre à l’époque, Gabriel Attal, tentait d’apaiser la colère des agriculteurs. Un an après et malgré 400 millions d’euros d’aides d’urgence notamment, la colère des agriculteurs n’est pas de retour car elle n’est jamais partie. Pour Christophe Bonnet, éleveur, le contexte est même pire que l’an dernier. Un point de non-retour ? Cette année, la récolte de blé est la moins fructueuse depuis 40 ans. En cause : des conditions climatiques déplorables, des épidémies de maladies animales, des revenus en baisse et aussi des promesses non-tenues. Les agriculteurs affirment avoir atteint un point de non-retour. Une situation qui se complique notamment avec l’éventuel accord de libre-échange sur l'importation de produits issus de l’Amérique du Sud. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.