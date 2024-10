Colère des agriculteurs : “On n’a plus envie de discuter”, assure Patrick Legras, porte-parole national de la Coordination rurale

Patrick Legras, porte-parole national de la Coordination rurale, est l'invité de franceinfo, mercredi 23 octobre, à plus de trois semaines de la nouvelle mobilisation des agriculteurs.

Les agriculteurs ne décolèrent pas. Le 15 novembre prochain, ils seront mobilisés dans toute la France pour se faire entendre une nouvelle fois. “Depuis neuf mois rien n’a changé, à part le petit dossier sur le GNR (Gazole non routier) qui est minime”, regrette Patrick Legras sur franceinfo. “On n’a plus envie de discuter. On a discuté pendant neuf mois pour accoucher d’une souris. Aujourd’hui on va rediscuter avec de nouveaux interlocuteurs. Tout à été expliqué, tout le monde a les dossiers”, poursuit-il.

L’OMC, un problème pour les agriculteurs ?

Le porte-parole national de la Coordination rurale est quand même revenu sur les revendications des agriculteurs. “On demande des revenus. Aujourd’hui tout le monde en a marre au niveau agricole… Pour avoir des revenus et des prix décents, il faut sortir de l’OMC (Organisation mondiale du commerce). Si on reste aux prix mondiaux, toutes nos filières crèveront”, alerte-t-il.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.