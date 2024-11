Colère des agriculteurs : "On est tentés de transgresser les règles", reconnaît Laurent Brillard, maire UDI de Vendôme

La crise agricole se réveille, près d'un an après les manifestations massives du début de l'année 2024. Exceptionnellement délocalisé à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, vendredi 15 novembre, le "13 Heures" interroge le maire de la ville, Laurent Brillard (UDI), sur sa manière de répondre aux difficultés des agriculteurs sur le terrain.

Face au retour des mobilisations des agriculteurs français, le "13 Heures" a rencontré Laurent Brillard, maire UDI de Vendôme (Loir-et-Cher), vendredi 15 novembre. "On est malheureusement très limités [...] on a une cuisine centrale complètement gérée par la ville, on essaye de trouver des moyens dans nos marchés publics de faire travailler nos producteurs locaux", explique l'édile.

"On sent des agriculteurs et des éleveurs à bout"

Laurent Brillard a également mis d'autres solutions en place, comme un guichet ouvert à la mairie, dédié aux agriculteurs. "On peut les aider, les orienter vers la bonne porte", pour les démarches administratives, détaille le maire.

Concernant le débat sur l'accord avec le Mercosur, jugé déloyal, il ajoute : "On est tentés de transgresser les règles, parce qu'on fait des produits de qualité en France, et se dire qu'on va aller les chercher à l'autre bout du monde alors qu'on a tout ce qu'il faut, ça nous désole un peu", reconnaît-il. "On sent des agriculteurs et des éleveurs qui sont à bout", souligne-t-il par ailleurs à propos de son département.

