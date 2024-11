Colère des agriculteurs : "Nous sommes prêts à durer", prévient la présidente de la Coordination rurale

"Nous sommes prêts à durer", prévient mardi 19 novembre sur France Bleu Poitou, Véronique Le Floc'h, présidente de la Coordination Rurale (CR). Le syndicat rejoint le mouvement de protestation agricole, relancé lundi par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs alors qu'il entame mardi et jusqu'à mercredi son congrès national au Futuroscope (Vienne).

La Coordination rurale entre donc "sur le terrain" à partir de mardi. "Nous aurions voulu agir avant et plus fort mais les récoltes sont aussi à assurer", explique Véronique Le Floc'h qui rapelle que "la CR n'est pas pour autant restée en retrait. La semaine dernière nous avions encore des mobilisations en Hérault. La Coordination rurale est sur le terrain depuis un an". En revanche, cette fois, promet Véronique Le Floc'h, "nous voulons des solutions concrètes et cette fois-ci, nous les obtiendrons, sinon ça continuera".

Mobilisation des agriculteurs : "Nous sommes prêts à durer", prévient la présidente de la Coordination rurale

➡️ https://t.co/P5gtmmHxHM pic.twitter.com/gZ8YCcWRE5 — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) November 19, 2024

Pour répondre à la colère des agriculteurs lors de la crise l'hiver dernier, des aides d'urgence et des premières mesures de simplification ont été prises mais "nous demandons des prix, pas des primes", rétorque la présidente de la Coordination Rurale. "On veut bien vivre", c'est-à-dire "avoir du revenu", insiste-t-elle.

La 2e étape visera "tous ceux qui vivent sur le dos des agriculteurs"

Mardi, des militants de la Coordination rurale vont "entourer" des préfectures "avec notre cahier de doléances" et "attendre de dernières réponses de la part de nos préfets et de nos administrations", explique-t-elle. La présidente de ce syndicat agricole évoque "une deuxième étape" visant à "aller à la rencontre de tous ceux qui vivent sur le dos des agriculteurs" et "qu'on n'entend pas aujourd'hui". Véronique Le Floc'h précise que les industriels, les coopératives "font partie du lot" mais aussi "les centrales d'achat, les banques ..." Elle refuse d'en dire plus sur le type d'actions envisagées.

Cette nouvelle mobilisation agricole, se déroule sur fond de rivalités syndicales, entre la FNSEA, majoritaire et la Coordination rurale, à l'approche des élections des chambres de l'agriculture en janvier 2025. "On est le premier syndicat agricole 100% agriculteurs" alors que "la FNSEA est un syndicat qui défend l'agro-industrie", tacle Véronique Le Floc'h. Pour ces élections de janvier, "c’est un autre sujet", estime-t-elle mais "dans tous les cas, il faut que nos agriculteurs ne se trompent pas. C'est un référendum : soit on reste avec le système tel qu'il est aujourd'hui et dans moins de dix ans, il ne restera plus que 450 000 fermes ou alors on veut un système comme le nôtre", celui défendu par la Coordination rurale. "On est en forme et on est en force", avertit-elle.