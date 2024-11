Colère des agriculteurs : les circuits courts peuvent-ils être la solution ?

A. Portes, S. Pichavant, C. Pary, J. Maviert, L. Germain, C. Beauvalet

Un agriculteur a décidé de fabriquer lui-même ses pâtes, à partir de son propre blé qu’il sème lui-même. Un pari gagnant qui présente bien des avantages. Reportage.

Vendredi 15 novembre, Benoît Lonqueu sème les dernières graines de blé dur sur les 30 hectares consacrés à l’agriculture biologique. Il y a neuf ans, l’agriculteur a tenté un pari : devenir uniquement producteur de blé afin de le transformer lui-même en farine puis en pâtes. Depuis, sa fabrique tourne à plein régime. La ferme fournit les établissements de la ville de Vendôme (Loir-et-Cher), qui peuvent préparer jusqu’à 19 000 repas par jour, mais aussi des commerces du département.

Maîtriser les stocks et les prix

Benoît Lonqueu dispose d’un réseau en circuit court uniquement. Cela lui permet de maîtriser ses stocks et ses prix. Ce pari a été rendu possible grâce à la cuisine centrale de Vendôme. Elle achète des produits locaux aux agriculteurs pour fournir Ehpad et centres aérés. De même, on peut retrouver les pâtes de l’agriculteur dans des boutiques. Les clients sont friands des produits locaux.

