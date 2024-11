Colère des agriculteurs : les actions se multiplient

Avant une mobilisation nationale prévue lundi 18 novembre, plusieurs agriculteurs se sont rassemblés ce vendredi 15 novembre pour dénoncer l’accord entre la France et le Mercosur.

En marge de la mobilisation nationale des agriculteurs prévue la semaine prochaine, la Confédération Paysanne s’est réunie ce vendredi 15 novembre sur un rond-point de Castres (Tarn). Leur but n’est pas de barrer la route aux automobilistes mais plutôt de faire passer leur message, car ces agriculteurs sont contre le Mercosur. “Le fait que l’agriculture soit une monnaie d’échange pour envoyer des voitures ou des Rafales et, en contrepartie, on nous envoie de la viande bovine, du miel et du soja qui ne respectent pas nos normes”, dénonce Linda Monnier, directrice de la FDSEA de l’Oise.

Année noire pour l'agriculture française

Dans d’autres villes du pays, la colère des agriculteurs s’est manifestée de différentes façons. À Château-Renard (Loiret), du fumier a été déposé devant le centre des impôts. L’accord avec le Mercosur s’ajoute à la liste des mécontentements exprimés par les professionnels du secteur qui subissent une nouvelle année noire. La lenteur administrative, les mauvaises récoltes et le manque de moyens annoncés par le gouvernement sont notamment dans la balance.

