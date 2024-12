Colère des agriculteurs : le préfet de Tarn-et-Garonne "condamne" l'action d'une trentaine de manifestants qui ont visé des bâtiments publics

La trentaine de manifestants ont d'abord déversé des bennes remplies de bottes de pailles et de céréales moisies, près de la sous-préfecture de Castelsarrasin et du commissariat, avant de se diriger devant le siège local de la MSA.

Le préfet de Tarn-et-Garonne "condamne" l'action d'une trentaine d'agriculteurs qui ont déversé des bennes de détritus et projeté des fientes devant des bâtiments publics, dans la soirée du jeudi 5 décembre. Cette action s'inscrit "en dehors de tout cadre syndical et a nécessité une importante mobilisation des forces de l’ordre afin d'éviter toute dégradation importante", précise la préfecture dans un communiqué, vendredi.

Au total, ce sont 35 agriculteurs du Tarn-et-Garonne et 15 tracteurs chargés de bennes remplies de bottes de pailles et de céréales moisies ont mené plusieurs actions à partir de 22h jeudi à Castelsarrasin et Moissac. Ils ont d'abord déversé des détritus près de la sous-préfecture de Castelsarrasin et du commissariat.

"Le convoi s’est ensuite dirigé vers la MSA (Mutualité sociale agricole), où un épandeur a projeté des fientes de volailles sur le bâtiment, brisant 3 vitres, et où de nouvelles bennes de détritus ont été déversées", rapporte la préfecture. Ils ont également visé la Direction départementale des finances publiques de Moissac avec de nouveaux déversements.

Le préfet de Tarn-et-Garonne, Vincent Roberti, "salue la mobilisation de tous les acteurs sur cette opération et remercie les forces engagées" (73 gendarmes et 83 policiers, dont la CRS). L'action a pris fin vers 1h15 vendredi.