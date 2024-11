Colère des agriculteurs : le point sur les actions région par région ce mardi

Jour 2, mardi 19 novembre, de la mobilisation des agriculteurs lancée lundi par la FNSEA et les Jeunes agriculteurs (JA). C'est au tour de la Coordination rurale, 2e syndicat agricole plus à droite, d'entrer en scène. Le syndicat promet "une révolte agricole" avec un blocage du fret alimentaire dès mercredi, d'abord dans le sud-ouest de la France. Les agriculteurs s'opposent à l'accord du Mercosur qui doit être signé avant la fin de l'année entre l'UE et des pays d'Amérique latine. Frappés par de mauvaises récoltes et l'émergence de maladies animales, ils déplorent également le retard dans la mise en œuvre de certains des 70 engagements pris l'hiver dernier par le précédent gouvernement après la mobilisation de début 2024.

Le point sur les actions prévues ce mardi, avec le réseau France Bleu :

OCCITANIE

La Coordination rurale appelle à des rassemblements devant les préfectures : à Toulouse (Haute-Garonne) et Pau (Pyrénées-Atlantiques) à partir de 10h, à Albi (Tarn) vers 14h.

À partir de 7h, des convois de la Coordination rurale s'élanceront dans le Gers en direction d'Auch. À partir de 9h, à Auch, la place de la Libération, les allées d’Étigny et le parking du Foirail seront bloqués. Ces blocages devraient perdurer à minima jusqu’au mercredi.

NOUVELLE-AQUITAINE

En Gironde, 50 tracteurs sont en route depuis 6h mardi matin à l'appel de la Coordination rurale et roulent vers Bordeaux direction la préfecture, indique France Bleu Gironde. Des difficultés de circulation sont à prévoir sur l’ensemble de leur itinéraire et dans le centre-ville de Bordeaux, et potentiellement sur le réseau Tram et Bus de la Métropole tout au long de la journée.

Crise agricole en Gironde : 50 tracteurs de la Coordination rurale roulent vers Bordeaux

➡️ https://t.co/L2kqN0SZkA pic.twitter.com/zIA8k2MaPp — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) November 19, 2024

À Agen (Lot-et-Garonne), la Coordination rurale espère 400 participants devant la préfecture. En janvier dernier, à Agen, 400 agriculteurs avaient participé à la mobilisation. Ils avaient mis le feu à des pneus, du lisier, du foin, devant la préfecture avant de bloquer l'A62 dans les deux sens. Un convoi de tracteurs avait fait route vers le marché international de Rungis.

Dans les Deux-Sèvres, les Jeunes Agriculteurs et la FNSEA prévoient une opération escargot mardi à Niort, indique France Bleu Poitou. Dans la Vienne, aucun blocage n'est prévu sur la route mardi, a déclaré le vice-président de la FNSEA 86 sur France Bleu Poitou. "La priorité pour nous, c'est quand même de récolter et de semer. La météo va vite influencer les actions qui vont venir", a déclaré Laurent Lambert.

Crise agricole : opération escargot toujours en cours sur la rocade à #Niort. Une partie du convoi reprend la route direction le rond-point de l’avenue de Nantes #DeuxSèvres pic.twitter.com/3iHrXa8xbs — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) November 18, 2024

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

En Centre-Val-de-Loire, les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA du Cher prévoient des cortèges de tracteurs à Bourges, mardi, rapporte France Bleu Berry.