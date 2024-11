Colère des agriculteurs : la ministre de l'Agriculture annonce une dizaine de mesures

Les agriculteurs ne relâchent pas la pression sur le gouvernement. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé samedi 30 novembre une dizaine de mesures de simplification, notamment sur la gestion des pesticides. Des annonces qui vont dans le bon sens, selon les syndicats.

La visite de la ministre de l'Agriculture dans le Loiret, samedi 30 novembre, est une main tendue envers les agriculteurs après les manifestations de la semaine dernière contre les lourdeurs administratives. Annie Genevard est venue avec une série de mesures pour réduire les contraintes qui pèsent sur le secteur. "Il ne s'agit pas de déréglementer (…) il s'agit de rendre le poids de tout cela plus supportable", explique-t-elle.

De nouvelles mobilisations en décembre

Une dizaine de mesures ont été annoncées, comme le versement plus rapide de l'aide de la PAC ou la simplification de certaines tâches administratives. Les agriculteurs ne devraient plus envoyer plusieurs fois le même document. Autre mesure attendue : la fin des multiples contrôles, qu'il s'agisse des produits phytosanitaires ou des bâtiments d'élevage. Un agriculteur ne sera désormais contrôlé qu'une fois par an. Un rendez-vous mensuel avec la ministre a été mis en place. En attendant, la FNSEA appelle à de nouvelles mobilisations partout en France les 9 et 10 décembre prochains.

