Colère des agriculteurs : la gronde prend de l'ampleur

Ce mercredi 13 novembre, le président de la FNSEA et son homologue des Jeunes agriculteurs ont lancé un appel à une mobilisation nationale des agriculteurs "à partir de lundi" prochain, pour "interpeller les pouvoirs publics".

Une action coup de poing devant une entreprise accusée d'importer du vin de l'étranger. C'était mardi 12 novembre. Une nouvelle démonstration de la gronde agricole(Nouvelle fenêtre). Les viticulteurs adhérents de la coordination rurale sont venus affirmer un malaise grandissant. On peut voir la phrase : "Les raisins de la colère". "Il y a des caves qui sont pleines et on a des négociants qui vont chercher du vin en Espagne ou au Chili au lieu d’aller dans des exploitations de chez nous", déplore un exploitant agricole. Une colère qui monte un peu partout en France dans un contexte difficile.

Plusieurs milliers d’euros en jeu

C'est la fin de la récolte du maïs. Julien, 34 ans, cultive une centaine d'hectares et c'est une année plutôt mauvaise qui s’achève. 15 % de rendement en moins à cause d'une météo pluvieuse. Le mouvement de janvier dernier avait permis d'éviter une hausse de la fiscalité sur le gaz non routier. Plusieurs milliers d’euros en jeu pour lui. Mais le mécontentement est toujours là.

