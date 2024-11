Colère des agriculteurs : la FNSEA appelle à de nouvelles mobilisations "partout en France" les 9 et 10 décembre

La FNSEA prévoit de mobiliser de nouveau les agriculteurs, "partout en France", les 9 et 10 décembre autour du thème des revenus. C'est ce qu'a annoncé le président du premier syndicat agricole, Arnaud Rousseau, vendredi 29 novembre sur RMC. Selon lui, l'objectif est de "conclure le cycle" avec une rencontre avec le Premier ministre. "On a besoin que des résultats concrets soient au rendez-vous", a-t-il déclaré.

Après avoir manifesté contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur et pour la "simplification" des normes, cette nouvelle vague d'actions se fera "autour du revenu, autour de la relation avec le prix de nos produits, notamment dans le cadre du début des relations commerciales, de la négociation avec les distributeurs. Et donc nous serons en action", a expliqué Arnaud Rousseau.

Jeudi, une centaine d'agriculteurs ont notamment érigé un mur en parpaings devant le siège parisien de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), qu'ils accusent de ne plus leur "donner des moyens" de produire et de leur imposer toujours plus de "contraintes".