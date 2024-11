Colère des agriculteurs : la Coordination rurale poursuit ses actions un peu partout en France

Les agriculteurs du syndicat de la Coordination rurale poursuivent leur mobilisation un peu partout en France, alors que le gouvernement dénonce des actions illégitimes.

Ils se sentent délaissés et pas écoutés. Depuis mardi 19 novembre, des agriculteurs du syndicat la Coordination rurale sont installés sur l’autoroute A9 près de la commune du Boulou dans les Pyrénées-Orientales, non loin de la frontière espagnole. Ils veulent bloquer les camions venant d’Espagne en guise de contestation. "On n’a plus l’argent, on est obligés de rester ici", fait savoir Henri Rodriguez, viticulteur. Ces actions de contestation se multiplient un peu partout en France. En Gironde, un tas de fumier a été installé devant la mairie de Pessac.

L’État hausse le ton

Face à cette situation et ces actions de blocages, le gouvernement a mis en garde le syndicat. "Nous l’avons dit d’emblée… C’est légitime. S’en prendre aux biens et aux personnes, bloquer durablement le pays, ça, ce n’est pas acceptable", déclare Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, alors que la FNSEA annonce de nouvelles actions de mardi à jeudi prochain.

