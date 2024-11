Colère des agriculteurs : la Coordination rurale passe à l'action

Le deuxième syndicat agricole de France, la Coordination rurale, est venu amplifier le mouvement, mardi 19 novembre, au deuxième jour de la nouvelle mobilisation des agriculteurs toujours en colère.

La Coordination Rurale rejoint le mouvement de protestation agricole, relancé lundi 18 novembre par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs. Dans plusieurs villes de France, le deuxième syndicat agricole a lancé, mardi 19 novembre, des rassemblements devant les préfectures. "L'idée c'est de mettre un coup de pression supplémentaire à l'État français. Cela fait un an que l'on manifeste. On est entendu, mais pas écouté donc il y en a marre. On hausse le ton", explique un manifestant.

Des actions coups de poing

Durcissement de ton également dans le Lot-et-Garonne. C'était un des points chauds de la colère des agriculteurs en début d'année. Ils étaient allés protester jusqu'au marché de Rungis (Val-de-Marne). Aujourd'hui, ils estiment que rien n'a avancé. La Coordination Rurale est coutumière des actions coups de poing. Le syndicat agricole menace de s'en prendre au fret alimentaire à partir de mercredi 20 novembre s'il n'obtient pas satisfaction.

