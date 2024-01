Colère des agriculteurs : la Confédération paysanne appelle ses adhérents à se mobiliser

Après la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et les Jeunes Agriculteurs (JA), c'est au tour de la Confédération paysanne, troisième syndicat agricole en France, classé à gauche, d'appeler, mercredi 24 janvier, l'ensemble de ses adhérents "à se mobiliser" auprès des agriculteurs déjà sur le terrain. Toutefois, l'organisation souligne être en désaccord avec les "solutions proposées" par les syndicats majoritaires.

"Alors que plusieurs Confédérations paysannes départementales étaient déjà mobilisées sur le terrain, la décision de notre comité national va amplifier cette mobilisation", estime le syndicat dans un communiqué.

📢La @ConfPaysanne appelle à se mobiliser pour des paysannes et paysans nombreux et rémunérés ! 👇

La Confédération veillera à lutter "contre toute forme de récupération" visant à "attiser le chaos, encourager le repli sur soi et in fine poursuivre la fuite en avant d'un système qui nous met en concurrence les uns contre les autres".

"Ne nous trompons pas de cible"

Pour la Confédération paysanne, "le constat est partagé : la colère exprimée est légitime, tant le problème de la rémunération du travail paysan est profond". "Par contre, sur les solutions proposées, l'agriculture française tourne en rond depuis des décennies derrière la sacro-sainte 'compétitivité' chère à l'agrobusiness et aux marchés mondialisés", ajoute l'organisation dans une allusion au duo syndical FNSEA-Jeunes Agriculteurs.

De son côté, la Confédération a une double revendication : une loi interdisant tout prix agricole en dessous des prix de revient et la fin immédiate des négociations d'accord de libre-échange. "Certes, une simplification administrative est nécessaire car beaucoup de procédures administratives et de normes sanitaires sont inadaptées à la réalité de nos fermes", relève le syndicat. "Mais ne nous trompons pas de cible. La demande de la majorité des agriculteurs et agricultrices qui manifestent est bien celle de vivre dignement de leur métier, pas de nier les enjeux de santé et de climat ou de rogner encore davantage sur nos maigres droits sociaux", ajoute-t-il.