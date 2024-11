Colère des agriculteurs : la colère gronde de nouveau chez les agriculteurs

Dix mois après les manifestations du début de l'année, le feu couve à nouveau dans le monde agricole. Les agriculteurs entendent faire pression sur le gouvernement pour qu'il respecte les engagements pris pendant la crise agricole.

Sur ce rond-point dans le Vaucluse, des pierres, de la boue et du fumier sont déversés aux abords de la ville par une centaine d'agriculteurs en guise de plantation. Une action symbolique pour cette deuxième mobilisation du monde agricole en moins d'un an. L’action est soutenue par les conducteurs rencontrés ce lundi 18 novembre.

Des actions coup de poing

En Vendée, les agriculteurs se sont réveillés tôt. À 6 heures du matin, devant les grilles du sous-préfet, avec un message catégorique contre le Mercosur. "On a une alimentation qui est saine et on fait venir de la mal bouffe du Brésil en échange de voiture ou pour l’industrie allemande", déplore un manifestant. "Si on perd l'agriculture en France, les enfants d’agriculteurs ne vont plus à l'école", explique un autre. D’Amiens à Reims, partout en France des actions coup de poing comme à Avignon. Les tracteurs ont pris leur quartier sur les pelouses de la cité des papes. Les professionnels ont semé leur colère à même la terre.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.