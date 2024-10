Colère des agriculteurs : "Il y a urgence", affirme Véronique Le Floc'h, présidente nationale de la Coordination rurale

Véronique Le Floc'h, présidente nationale du syndicat agricole de la Coordination rurale, est invitée de franceinfo, vendredi 25 octobre.

Quelques mois après la dernière manifestation d'ampleur, la colère gronde à nouveau dans le secteur agricole. L'alliance syndicale majoritaire, FNSEA et Jeunes agriculteurs, appelle à une reprise des actions à partir du 15 novembre. "Il y a urgence, pourquoi attendre le 15 novembre ?", questionne Véronique Le Floc'h, présidente nationale de la Coordination rurale, invitée de franceinfo vendredi 25 octobre.

L'équation ne fonctionne pas

Parmi les problèmes urgents, la question des revenus est primordiale. "Ceux qui nous achètent nos produits, ce sont nos coopératives et toutes ces multinationales (…) les agriculteurs sont devenus des variables d'ajustement", regrette-t-elle. Deux lois Egalim sont passées et une proposition de loi sur les prix planchers a été votée. "On a des normes françaises, on a des charges françaises et on en vient à vendre à des prix mondiaux. C'est ça l'équation qui ne va pas", explique Véronique Le Floc'h.

