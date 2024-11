Colère des agriculteurs : "Gabriel Attal a fait de beaux discours qui n'ont pas été tenus", estime Christian Convers, secrétaire général de la Coordination rurale

Les syndicats agricoles montent au créneau, vendredi 15 novembre, et appellent à une mobilisation massive dès la semaine prochaine. Pour en parler, Christian Convers, secrétaire général de la Coordination rurale, est l'invité de franceinfo.

Les agriculteurs se mobilisent à nouveau, près d'un an après les blocages qui ont rythmé le début de l'année 2024. "Il se prépare quelque chose", confirme sur franceinfo, vendredi 15 novembre, Christian Convers, secrétaire général de la Coordination rurale. "On a un nouveau gouvernement qui nous dit qu'un certain nombre d'engagements seront tenus, néanmoins on n'a aucune vision pour l'agriculture", déplore le représentant syndical.

"Le Mercosur, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase"

Parmi les discussions sur la table figure celle du "revenu", "la base essentielle" des prochaines négociations, souligne Christian Convers. "Il y a le poids des normes, la suradministration", énumère encore l'éleveur de Haute-Savoie. "L'accord du Mercosur", qui faciliterait les importations de produits étrangers exempts de normes européennes, "pourrait peut-être être décalé". Pour les éleveurs, "c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase", assure Christian Convers. Gabriel Attal a fait "de beaux discours qui n'ont pas été tenus", poursuit-il, déplorant que les "mesures d'urgence" n'aient pas porté leurs fruits.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.