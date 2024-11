Colère des agriculteurs : François Ruffin plaide pour une "exception agriculturelle"

À l'image de l'exception culturelle, le député de la Somme veut défendre une agriculture dont la règle n'est pas "les plus bas coûts et les normes environnementales les plus faibles".

Le député ex-LFI, François Ruffin, a plaidé jeudi 21 novembre sur franceinfo pour la création d'une "exception agriculturelle" afin que l'agriculture soit considérée comme un secteur spécifique et soit protégée par des règles particulières pour contrer les traités de libre-échange.

"De la même manière qu'on a construit une exception culturelle qui nous permet d'avoir du cinéma français, d'avoir des livres français, de la musique française, je suis partisan d'avoir une exception agriculturelle qui fasse que non, la seule règle, ça ne soit pas les plus bas coûts et les normes environnementales les plus faibles", a déclaré l'élu de la Somme.