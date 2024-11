Colère des agriculteurs : en quoi l’accord UE-Mercosur est défavorable à la France ?

La signature de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur met le feu aux campagnes françaises, opposées à cette intensification des échanges. Mais pourquoi ?

L'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne est un projet d'accord de libre-échange entre l’UE et l’Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie. Cet accord prévoit la quasi suppression des droits de douane sur les exportations des pays latino-américains : viande bovine et volaille, sucre et maïs. À l’inverse, les pays européens pourront exporter plus facilement des voitures, des produits chimiques et des médicaments.

La France en minorité

La Pologne et les Pays-Bas ont rallié la cause de la France , qui défend son agriculture, un secteur stratégique, en refusant cet accord. D’autant plus que les agriculteurs redoutent une concurrence déloyale des pays du Mercosur. En revanche, de nombreux pays, emmenés par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Portugal , défendent cet accord. Pour eux, ils ont tout à gagner.

