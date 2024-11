Colère des agriculteurs : des produits d'origine étrangère bloqués

La mobilisation continue chez les agriculteurs savoyards. Lancées par les syndicats, des action coups de poing pointent la concurrence des produits étrangers.

Des agriculteurs de la Coordination rurale manifestent pour protester contre l'exportation de produits étrangers. Des agriculteurs et leurs tracteurs sont dans l'Essonne, à Brétigny-sur-Orge pour empêcher les allées et venues des camions d’approvisionnement dans une centrale d'achat. Ils déplorent des importations massives qui fragilisent la filière. Parmi les autres revendications : la nécessité d’un revenu décent et une opposition frontale au projet de traité de libre-échange de l’UE avec les pays du Mercosur.

Plusieurs filières impactées ?

Cet accord vise à supprimer la quasi-totalité des droits de douane appliqués aux échanges commerciaux entre l’UE et le Mercosur. Il pourrait impacter plusieurs filières en particulier : le secteur bovin allaitant et laitier, la volaille et aussi le miel. Pour mettre fin au mouvement, les agriculteurs réclament la fin des annonces et le début des actions concrètes de la part du gouvernement.

