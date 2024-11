Colère des agriculteurs : des manifestants ciblent des préfectures, des poids lourds et des plateformes logistiques

Pneus et fumier déversés devant la préfecture du Pas-de-Calais, barrages filtrants sur l'A21 à l'appel de la Coordination rurale, mur monté devant la préfecture des Ardennes à l'appel de la FDSEA… Les agriculteurs ont entamé, lundi 25 novembre, une nouvelle semaine de mobilisation. Après des premières actions contre le traité de libre-échange que l'Union européenne négocie avec des pays latino-américains du Mercosur, les syndicats agricoles ont poursuivi leur mouvement.

A Arras (Pas-de-Calais), une centaine d'agriculteurs ont traversé la ville dans la matinée avec une cinquantaine de tracteurs, avant de déverser ballots de paille, palettes, pneus et fumiers devant la préfecture. Pour Patrick Legras, agriculteur et président de la Coordination rurale pour les Hauts-de-France, "les problèmes de revenus sont fondamentaux pour au moins 50% des agriculteurs".

Dans les Ardennes, la FDSEA a mené des actions contre la préfecture de Charleville-Mézières et les sous-préfectures de Sedan, Rethel et Vouziers. Quelque 121 tracteurs et 178 agriculteurs étaient mobilisés au total dans le département, selon les autorités. A Vierzon, dans le Cher, plusieurs dizaines d'agriculteurs ont organisé à l'appel de la Coordination rurale des barrages filtrants sur l'autoroute A20 reliant Toulouse à Paris, visant les poids lourds frigorifiques français et étrangers.

Des barrages filtrants installés près de Toulouse

Des membres de la Coordination rurale de la Nièvre ont bloqué une centrale d'approvisionnement en produits frais des magasins Leclerc, à Avermes près de Moulins dans l'Allier, avant de lever le blocage en fin d'après-midi, selon Noël Deneuville, membre de la CR 58. Pneus et déchets ont été déversés au sol et des mannequins ont été pendus aux arbres.

En Haute-Savoie, une dizaine de tracteurs ont mené des actions de blocage de plateformes logistiques au niveau de Rumilly et Alby-sur-Chéran à l'appel de la Coordination rurale, sans bloquer la circulation, a indiqué la préfecture. Selon Bison Futé, deux barrages filtrants ont été mis en place lundi dans le sens Toulouse-Vierzon puis au niveau de la barrière de péage A20/A71.