Colère des agriculteurs : convois de tracteurs, rassemblements, blocage du fret... A quoi faut-il s'attendre dès ce dimanche et dans la semaine à venir ?

Moins d'un an après une mobilisation inédite du secteur agricole, les tracteurs reprennent la route dimanche 17 novembre, pour se faire entendre. Frappés par de mauvaises récoltes et l'émergence de maladies animales, les agriculteurs déplorent le retard dans la mise en œuvre de certains des 70 engagements pris l'hiver dernier par le gouvernement précédent pour apaiser leur colère. Ils se mobilisent également contre l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, que la Commission européenne souhaite signer avant la fin de l'année.

Les syndicats agricoles français sont catégoriquement opposés à ce texte négocié depuis des décennies entre les Vingt-Sept et cinq pays d'Amérique latine (l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie). Ils craignent de faire les frais d'une concurrence qu'ils jugent déloyale, au détriment de la souveraineté alimentaire européenne. Franceinfo détaille les trois temps de la mobilisation attendue.

Des convois de tracteurs dans l'ouest de l'Ile-de-France

Une manifestation d'agriculteurs est prévue dès dimanche à partir de 16 heures et jusqu'à lundi 14 heures, selon la direction des routes d'Ile-de-France (Dirif), le service public des autoroutes et routes nationales en Ile-de-France. La préfecture des Yvelines a précisé qu'une centaine de tracteurs convergeraient dimanche de Houdan et de Longvilliers, dans les Yvelines, ainsi que d'Etampes et d'Auvernaux (Essonne), pour se rassembler sur la RN118, à hauteur de la base aérienne de Vélizy-Villacoublay.

🚜Une manifestation d'agriculteurs est prévue en IDF dès demain 16h jusqu'à lundi 14h !

⚠️Evitez les déplacements dimanche sur A10, N118, RN104, RN20, RD74, RD17, RD117, RD19, RN12, D44 de 16h à 18h sens province>Paris et lundi jusqu’à 14h sens Paris>province pic.twitter.com/7fbhbvPbmW — Sytadin (@sytadin) November 16, 2024

Le réseau Sytadyn a invité les automobilistes à éviter plusieurs axes routiers : A10, N118, RN104, RN20, RD74, RD17, RD117, RD19, RN12, D44 de 16 heures à 18 heures dimanche dans le sens province-Paris et lundi jusqu'à 14 heures dans le sens Paris-province. "Les gestionnaires de voiries concernés par les perturbations mettront en place des déviations en temps réel afin de fluidifier au maximum la circulation", ont fait savoir les préfectures des Yvelines et de l'Essonne dans des communiqués.

Des mobilisations dans toute la France lundi et mardi

L'alliance syndicale majoritaire FNSEA-Jeunes agriculteurs appelle à des manifestations lundi et mardi. Dans le Bas-Rhin, la mobilisation se traduira par des perturbations à prévoir sur les routes, alors que les agriculteurs quitteront leurs exploitations vers midi, pour se rendre jusqu'au point de l'Europe à Strasbourg, comme l'explique France Bleu. Un grand rassemblement, aux côtés d'agriculteurs allemands, est prévu à partir de 15 heures. "Les deux cortèges se rejoignent ensuite sur la M35 à partir de Bischheim et arrivent par la RN4 à l’entrée à Strasbourg. Ils empruntent ensuite la route du Rhin jusqu'au pont de l'Europe à Strasbourg", a précisé la préfecture, qui liste les axes concernés. Le pont de l'Europe sera totalement bloqué dans les deux sens de circulation, jusqu'à 21 heures, heure à laquelle doit se terminer la manifestation.

Dans de nombreux départements, la colère s'exprimera sur des ronds-points. En Isère, les adhérents de la FDSEA se mobiliseront à Chimilin, Rives et Sablons, où ils occuperont un rond-point et organiseront des barrages filtrants, détaille France Bleu, entre 15 heures et 22 heures. Dans les Côtes-d'Armor, le rond-point de Kernilien, à Plouisy, la rue de l’Europe à Lamballe et le rond-point de l'Aublette, à Dinan, seront occupés dès 20 heures, rapporte Ouest-France. Dans les autres départements bretons, "il y aura des mobilisations d'agriculteurs", mais pas de blocages sur les routes pour le moment, a déclaré la représentante de la FRSEA Bretagne (l'instance régionale de la FNSEA), Laëtitia Bouvier, vendredi sur France Bleu.

Des ronds-points seront également occupés à Nîmes (Gard), Montauban (Tarn-et-Garonne) où à Millau (Aveyron), liste Centre-Presse, qui ajoute que, dans le Lot, les agriculteurs de la FDSEA et JA formeront un convoi de tracteurs à partir de 10 heures pour se rendre devant la préfecture de Cahors et les sous-préfectures de Figeac et Gourdon. Dans le Gers, une colonne de tracteurs traversera Auch, en direction de la préfecture, à partir de 15 heures.

Dans l'Hérault, le rendez-vous est donné à partir de 11 heures, devant la préfecture, à Montpellier, selon Midi Libre, tandis que dans la Sarthe, un rassemblement est prévu à 20 heures devant la préfecture du Mans. A Arras (Pas-de-Calais), le syndicat majoritaire donne rendez-vous à 19 heures à la Direction départementale des territoires et de la mer.

La Coordination rurale promet de bloquer le fret alimentaire dès mercredi

"Nous irons devant les préfectures le 19 novembre pour rappeler nos revendications", a annoncé vendredi la présidente de la Coordination rurale, Véronique Le Floc'h, à Ouest-France. "Si nos demandes restent sans réponse, à partir du 20 novembre, nous allons bloquer le fret alimentaire. Les centres logistiques de la grande distribution sont visés. D'abord dans le sud-ouest de la France", a mis en garde la patronne du deuxième syndicat agricole français. "On aimerait montrer aux consommateurs ce que serait un magasin approvisionné qu'avec des produits français".