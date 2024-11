Colère des agriculteurs : "Cette crise est légitime", assure Céline Imart, députée européenne LR

Déçus des promesses non tenues du gouvernement Attal, les agriculteurs craignent la signature d'un accord de libre-échange avec le Mercosur.

Les agriculteurs manifestent depuis le 18 novembre dernier pour provoquer une prise de conscience des gouvernements européens, dont nombreux sont en faveur du traité de libre-échange. La France s’y oppose. "Cette crise est légitime. Il n'y a eu aucune sensation d'amélioration après tout ce qui a pu être annoncé par Gabriel Attal. La prochaine signature de l'accord sur le Mercosur, c'est l'allumette sur le baril de poudre. C'est symboliquement un désastre de considérer les agriculteurs comme des managers du paysage. Tout ce qui concerne l'acte de produire de l'alimentation va être délégué à d'autres pays du monde qui ne respectent pas les mêmes normes. C'est incompréhensible", explique Céline Imart, députée européenne (LR) et agricultrice.

"Aucune réponse n’est venue"

Depuis plus de 25 ans le traité du Mercosur est débattu entre l’Union européenne et cinq pays d’Amérique du Sud avec pour objectif de faciliter les importations et les exportations entre les deux continents grâce à des droits de douane réduits. "Nous soutenons la mobilisation de ces agriculteurs. Les raisons de cette colère sont légitimes. Comme tout travailleur, ils doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. Depuis qu'ils se sont mobilisés, il y a un an, aucune réponse n’est venue sur le fait d'avoir des prix rémunérateurs et sur la possibilité pour les jeunes agriculteurs d'accéder au foncier", assure Aurélie Trouvé, députée et présidente LFI de la commission des Affaires économiques.

